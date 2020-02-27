(Görüntülü) Tek tekerlekli römorkla trafikte ilerledi

KOCAELİ?nin Gebze ilçesinde, bir minibüsün çektiği römorkun tekeri yerinden çıktı. Minibüs sürücüsü tek tekeri olan römork ile bir süre ilerledikten sonra akaryakıt istasyonuna girdi.

Gebze Güney Yan Caddesi üzerinde bir minibüsünün çektiği römorkun 2 tekerinden birisi yerinden çıktı. Durumu fark eden minibüs sürücüsü yapacak bir şeyi olmadığını düşünerek arkasına bağlı römorku uzun süre tek tekerlekli olarak çekmeye devam etti. Yoluna devam eden minibüs sürücüsü daha sonra yol kenarına bulunan akaryakıt istasyonuna girdi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli

2020-02-27 13:47:42



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