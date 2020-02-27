Başkan Hürriyet Tire’de süt üreticileriyle buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kırsal kalkınma ve planlama çalışmaları kapsamında Halk Süt’ün merkezi Tire’de incelemelerde bulundu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, üreten kent modelini İzmit’te uygulamak için teknik inceleme ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Tire’de Halk Süt projesini inceleyen Başkan Hürriyet, kente istihdam oluşturarak üreticinin desteklenmesi, kooperatifçiliğin ve hayvancılığın geliştirilmesi, toprağın daha verimli hale getirilmesini hedefliyor. Proje kapsamında tüketici de kaliteli ürüne düşük maliyet ile ulaşabilecek.

Ziyarette Başkan Hürriyet’e meclis üyeleri Ünal Özmural, Necat Çakır, Yaşar Kardaş, Çetin Sarıca, Özgür Yılmaz, ziraat mühendisleri Pınar Atabay ve Mesut Altun da eşlik etti. Beraberindeki heyetle Türkiye’nin en büyük süt kooperatifi haline gelen Tire Süt Kooperatifi’ni ziyaret eden Hürriyet, işleyiş hakkında incelemelerde bulundu. Kooperatif Başkanı Mahmut Eskiyörük’ten bilgiler alan Başkan Hürriyet, “Kooperatifler müthiş bir dayanışma gücüdür ve birçok insanın hayatına dokunuyor. Bu bağlamda sizin desteğinize ve yol göstericiliğinize ihtiyacımız var” dedi.

Kooperatif çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Hürriyet, Eskiyörük’ü üreticilerle buluşturmak ve kooperatifin temellerinin atılacağı bir panel düzenlemek istediklerini belirterek İzmit’e davet etti. Üretimin gerçekleştiği fabrikaları da ziyaret eden Hürriyet, fabrika müdürü Fatih Karataş’tan teknik bilgiler aldı. Yüzlerce kişiye istihdam oluşturan fabrikanın işleyişini aktaran Fatih Karataş, İzmit’te üretim kooperatifinin hayata geçmesi ile üretim merkezi olacak olan fabrikanın kurulum aşamasında kente gelerek destek vereceklerini söyledi.

Fabrikalardaki teknik incelemenin ardından Başkan Hürriyet, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran’ı makamında ziyaret etti. Kendilerine verdikleri destekten ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkür eden Başkan Hürriyet, çalışmalar adına Duran’a teşekkür etti. Duran ise İzmit Belediyesi’ne her zaman destek vereceklerini belirterek ziyaretlerinden ötürü mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Fabrika incelemeleri sonrasında Başkan Hürriyet önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer daha sonra da Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’i ziyaret ederek yerel yönetimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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