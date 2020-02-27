41 Burda AVM’de “Mini Cooper” için geri sayım başladı

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41 Burda AVM’nin ziyaretçileri için başlattığı otomobil çekişi için başvurular 16 Mart'ta sona erecek.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda AVM’nin ayakları yerden kesecek araç kampanyasında sona yaklaşıldı. 16 Mart Pazartesi günü sona erecek, hayalleri otomobil kampanyasında son başvurular alınıyor. Aynı gün içinde alışveriş merkezinde toplamda 100 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan vatandaşların katılabildiği kampanya kapsamında, çekilişle talihli müşterilere ‘Mini cooper’ markla otomobil hediye edilecek.

Kampanyaya katılanlar, alışveriş fişleri ya da faturaları ile danışma noktasına giderek kayıt yaptırabiliyor.

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