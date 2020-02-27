Yaşlı adam cinsel organı, boğazı ve bileklerinde kesiklerle ölü bulundu 



DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Derince ilçesinde İsmail U. (75), eşi ve oğlu tarafından evinde cinsel organında, boğazında ve bileklerinde kesiklerle ölü bulundu. İsmail U.'nun bir süredir cinsel organından kaynaklı sorunlar yaşadığı ve bu nedenle intihar ettiği değerlendirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Derince'ye bağlı Çenedağ Mahallesi'nde meydana geldi. Gün içinde İsmail U.'ya ulaşamayan eşi ve oğlu eve geldi. İsmail U.'yu kanlar içinde hareketsiz halde yatarken bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde İsmail U.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede İsmail U.'nun boğazında, bileklerinde ve cinsel organında kesikler bulunduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail U.'nun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, İsmail U.'nun bir süredir cinsel organıyla ilgili sorunları olduğu, bu nedenle tedavi gördüğü ve bunu sorun ettiği öğrenildi.

Polis, İsmail U.'nun intihar ettiğini değerlendiriyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Selda Hatun TAN-Nabi YAZICI

2020-02-27 19:24:57



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