Fırtınanın devirdiği ağaç, otomobilin üstüne düştü 

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Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, fırtınanın devirdiği ağaç park halindeki otomobilin üstüne düştü.

Darıca'da, akşam saatlerinde, fırtına etkili oldu. Bayramoğlu Mahallesi Ihlamur Sokak'taki ağaç elektrik direğini devirirken, ağaç park halindeki bir otomobilin üstüne düştü. Otomobil hasar gördü. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri ağacı kaldırmak için çalışma yaptı. Elektrik direğinin kaldırılması için ise elektrik dağıtım şirketi görevlilerine haber verildi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2020-02-27 22:59:30



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