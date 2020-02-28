Nüzhetiye köy konağının çatısı onarıldı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük ilçesi Nüzhetiye Mahallesi’nde bulunan köy konağının çatısı yenilendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal kesimde bulunan mahallelerin ihtiyaçlarını gideriyor. Bu kapsamda muhtarların yaptığı talepler değerlendirilerek çözüme kavuşturuluyor. Gölcük ilçesi Nüzhetiye Mahallesi’nde bulunan köy konağı için Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne gelen talep değerlendirilerek çözüme ulaştırıldı. Köy konağının eskiyen çatısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından onarıldı.

Çatısı onarılan köy konağı vatandaşların kullanımına sunuldu. Köy konağının içerisinde köy muhtarlığı, kuran kursu, eğitim alanı ve Nüzhetiye Mahallesi’ne has bez bebek üretim merkezi bulunuyor.

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