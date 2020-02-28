Darıca ve Gebze'de programlar iptal edildi

Gebze ve Darıca Belediyeleri tarafından düzenlenecek olan söyleşi programları, şehit haberleri sonrasında iptal edildi.

Gebze Belediyesi ve Darıca Belediyesi'nden yapılan açıklamalarda söyleşi programlarının iptal edildiği bildirildi. Gebze Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kültür sanat etkinlikleri kapsamında 28 Şubat Cuma akşamı düzenlenecek Abdurrahman Dilipak söyleşisi başta olmak üzere 29 Cumartesi günkü THM Konseri ve 1 Mart tarihli Mustafa Ağırman söyleşisi, İdlib’de meydana gelen saldırıda Hakk’a yürüyen kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarına saygı çerçevesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet kederli ailelerine de baş sağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun" denildi.

Şehit haberleri sonrası Darıca Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise "1. Darıca Kitap Fuarı’nda bu akşam yapılması planlanan Mete Yarar ve Cansu Canan Özgen imza günü ve söyleşi programı, İdlib’de kahraman Türk askerine yönelik hain saldırı sonrası ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu doğrultuda hafta sonu gerçekleşmesi planlanan imza günleri ve söyleşi programları da iptal edilmiştir. Alçak saldırıda şehit düşen 33 kahraman askerimize Allah’tan rahmet, milletimize en kalbi duygularımızla başsağlığı diliyoruz. Yaralı askerlerimize Allah’tan acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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