KO-MEK işaret dilini öğretecek

KOMEK tarafından işaret dili öğretici ve tercümanlık ön hazırlık kursu açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, işaret dili eğitimde önemli bir hamle başlattı. İşitme engelli vatandaşların sosyal hayat ile iletişimini sağlamak amacıyla eğitimler veren KOMEK, kendini geliştirmek isteyen vatandaşlar için İşaret dili öğretici ve tercümanlık ön hazırlık kursu açtı. Bu kursu başarı ile tamamlayanlar öğreticilik ve tercümanlık eğitimi almaya hak kazanacak. BU kapsamda Gebze Osman Hamdi Bey KOMEK Kurs Merkezi’nde verilen eğitime vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Derslere en az 120 saat işaret dili eğitimi almış kursiyerler katılabiliyor. İşaret Dili Öğretici ve Tercümanlık Ön Hazırlık Kursu 40 saatlik bir eğitimi içeriyor. Derslerde tüm işaret dili eğitim modülü ele alınarak bu modüllerden hazırlanan diyaloglarla işaret dili konuşmaları yaptırılıyor.

Kursiyerlere, çevre, zaman kavramları, işaret dili bilgisi, duygular ve eşyalar, meslekler ve canlılardan oluşan modüller üzerinden işaret dili kavramları tekrarlanarak, bu konularla ilgili karşılıklı konuşmaları sağlanıyor. Bunun yanı sıra sağlık ve trafik konularındaki terimler de kursiyerlere öğretiliyor. Kursiyerler eğitimin sonunda, 3 aşamalı bir mülakata tabi tutulacak. Bu mülakatları başarılı tamamlayanlar, 200 saatlik Öğretici ve Tercümanlık Eğitimi almaya hak kazanacak. Söz konusu eğitim bir bireyin önemli alanlarda işaret dili tercümanlığı yapması açısından önem taşıyor.

KOMEK işaret dili branşı ile vatandaşların yanı sıra, kurumlara eğitim hizmeti verdi. Bu kapsamda geçtiğimiz eğitim döneminde, İzmit Seka Devlet Hastanesi personeline işaret dili eğitimi başlatıldı. Eğitime, hastanede görev yapan doktordan, hemşireye, laboranttan, bilgi işlem ve güvenlik çalışanına kadar her birimden personel katıldı. İşaret dili eğitimini tamamlayan hastane personeli bu sayede işitme engelli hasta ya da yakınlarıyla, birebir iletişime geçme şansına sahip oldu.

Kurum eğitimleri kapsamında Başiskele Polis Merkezi’nde görev yapan polis memurlarına da işaret dili eğitimi verildi. İşitme engelli vatandaşların toplumsal olaylardaki olası mağduriyetinde hayati önem taşıyan eğitimden polis memurları yararlandı. Eğitim, işitme ve konuşma engelli bir vatandaşın karşısındaki işitme engelli eğitimi almış bir polisle doğrudan iletişime geçebilmesini sağladı.

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