Kocaeli'nde 'El Kaide' operasyonu: 8 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nde, terör örgütü El Kaide'ye bağlı HAD grubuna yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide'ye bağlı HAD grubu mensuplarını takibe aldı. Kocaeli ve Karamürsel'de faaliyet gösterdiği, Suriye'ye örgüt elemanı aktardıkları belirlenen kişilere yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2020-02-28 13:52:30
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