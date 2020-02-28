Körfez mezarlıklarında yeni düzenleme

Körfez Belediyesi ekipleri, ilçede bulunan mezarlıklarda düzenleme çalışmaları yapıyor.

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki mezarlıklarda vatandaşların ziyaretlerde mezar yerlerine ulaşımını daha da kolaylaştırmak adına başlattığı düzenleme çalışmaları sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan mezarlıklarda çeşitli düzenlemeler gerçekleştiriyor. Vatandaşların talep ve istekleri doğrultusunda çalışan ekipler, İlimtepe ve Yavuz Sultan Selim mahallelerinde ki mezarlıklarda yaya geçiş güzergahlarında parkebordür çalışmalarına başladı.

Öte yandan, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Körfez’in her noktasında eş zamanlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sabah erken saatlerde başlatılan temizlik çalışmalarıyla güne başlayan ekipleri, bu çalışmalarını geniş kapsamlı bir şekilde yürütüyor. Körfez’in dört bir yanındaki caddeler, sokaklar, parklar, yol kenarları ve kaldırımlar baştan aşağıya büyük bir titizlikle temizleniyor.

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