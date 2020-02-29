İzmit Belediyespor U-16 Basketbol Takımı Tekirdağ’dan galibiyetle döndü

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İzmit Belediyespor U16 Basketbol Takımı, U16 Kızlar 1. Bölge Şampiyonasında finale adını yazdırdı.

Tekirdağ’da yapılan U16 Kızlar 1. Bölge Şampiyonası müsabakalarının ilk gününde Bandırma temsilcisine 7241 mağlup olan İzmit Belediyespor U16 Basketbol Takımı, Kırklareli temsilcisi Erginspor’u 6933 ve Yalova temsilcisi Zirve Gençlik takımını 5430 skorla yenerek finale kalmayı başardı. Finalde Bursa Ayyıldız Spor ile eşleşen İzmit temsilcisi, müsabakayı 5430 skorla kazanarak Ordu ve Samsun’da 2 grup halinde yapılacak olan Anadolu Bölgeler Finali’ne gitmeye hak kazandı.

Müsabaka sonrası sporcular heyecanını “İzmit’in çocuğu herkese yeter” sloganları ile dile getirdi. İzmit Belediyespor U16 Basketbol Takımı oyuncuları, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e verdikleri, “Tekirdağ’dan kupayla geleceğiz” sözünü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

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