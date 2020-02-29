Kocaeli’de ruhsatsız silah satan şahıslara operasyon: 4 gözaltı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ruhsatsız silah satışı yaptığı belirlenen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Gebze ilçesinde 3 kişinin kaçak silah sattığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda T.K., R.D., A.G. ve S.A. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sağlık kontrollerinin ardından Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan işlemlerinde şahıslardan T.K.’nın farklı suçlardan 23, R.D.’nin farklı suçlardan 5. S.A.’nın ise 4 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

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