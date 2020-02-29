Ruhsatsız silah satışı yapan 4 kişi yakalandı

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Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, ruhsatsız silah satışı yapan 4 kişi, gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze´de ruhsatsız silah satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda T.K., R.D., A.G. ve S.A., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ele geçirildi. T.K.´nın 23, R.D.´nin 5, A.G.´nin 5 ve S.A.´nın ise 4 ayrı suç kaydı olduğu belirlenirken, 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Selda Hatun TAN

2020-02-29 16:38:54



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