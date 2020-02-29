Ormanda bulunan yavru bozayı bakıma alındı

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GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, ormanlık alanda bulunan 2 haftalık yavru boz ayı Ormanya Doğal Yaşam Parkı´nda bakıma alındı.Gölcük´te ormanlık alanda bulunan yavru bozayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı´na getirildi. Veterinerler yavru boz ayıyı sağlık kontrolünden geçirdi. Herhangi bir sağlık problemi olmayan, iki haftalık olduğu düşünülen yavru boz ayı biberonla süt verilerek beslendi.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Mesut ÇATAK

2020-02-29 18:00:31



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