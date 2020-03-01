Ormanda bulunan yavru ayı Ormanya’da keçi sütüyle besleniyor

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde vatandaşlar tarafından ormanlık alanda bulunan yavru ayı, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’da bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde bakıma alınarak, keçi sütü ile beslendi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Samanlı Dağları’nda ormanlık alanda gezen vatandaşlar savunmasız halde bir ayı yavru buldu. Vatandaşlar durumu hemen yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler daha sonra vatandaşlar ile buluşarak yavru ayıyı teslim aldı. Daha sonra yavru bozayı Kocaeli’nin Karatepe ilçesindeki Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliği taşıyan Ormanya’daki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Yavru bozayı merkezde veterinerler tarafından bakıma alındı. Boz ayının sağlık kontrollerini yapan ekipler, keçi sütü ile beslediler.

Boz ayının sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Veteriner Selim Sandallı, “3 kilo 210 gram ile teslim aldığımız yavru ayımızda herhangi bir hastalık veya yaralanma söz konusu değil. Biraz yorgun düşmüş. Bir süredir aç kaldığını düşündüğümüz için keçi sütü ile besledik. Sağlık durumu gayet iyi. Başıboş bir yavru yaban hayvanı görüldüğünde ilk akla gelen onu yakalayıp korumak olabilir. Fakat bu işlem yavruya çoğunlukla faydadan çok zarar getirebilir. Çünkü yavrunun annesi, büyük olasılıkla yakın bir yerlerde besleniyor ya da avlanıyor olabilir. Sizi görünce yavrusuna yaklaşmaktan korkar. Anne yaban hayvanı beslenirken sıklıkla yavru annesinin onu sakladığı bölgede bekler. Bu davranış onu yırtıcı ve dış ortamdan gelebilecek tehlikelerden korur. Yavrusu alınan yaban hayvanları o bölgeyi terk etmemekte, 3 gün içinde yavrularını bulurlar ise onları tekrar sahiplenebilmektedir. Ancak yavrunun yaralı, terk edilmiş veya yırtıcı tehlikesi altında olduğundan kesin olarak eminseniz Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün İlgili şube müdürlüklerine haber vermeniz en doğru iş olacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.