Öğretmenlere ‘Sıfır Atık’ eğitimi verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit ilçesinde görevli öğretmenlere ‘Sıfır Atık’ eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Sıfır Atık’ projesi eğitimleri bu kez öğretmenlere verildi. 12 ilçede bu eğitimler 17 Şubat 5 Mart tarihleri arasında Çevre Kulübü ve Sıfır Atık sorumlu öğretmenlerine kademeli olarak eğitim verilecek. Eğitim kapsamında öncelikli olarak atık oluşumunun önlenmesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması, nihai olarak bertarafın edilmesine dair açıklayıcı bilgiler verildi.

Sıfır atık hedefi ile beraber her atık değerlidir anlayışıyla, kaynağında ayrı toplanan atıkların değerlendirilmesine ve geri kazanımına yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli’nin tüm ilçelerindeki ilkokul ve ortaokullarda atık toplama yarışması yapılacağı bilgisi verildi. 1 Ocak 30 Nisan tarihleri arasında ‘Elektronik Atık Toplama’, 1 Eylül 2019 30 Nisan 2020 tarihleri arasında ‘Atık Pil Toplama’ kampanyası düzenleniyor.

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