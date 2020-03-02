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Kocaeli iş dünyasından Bahar Kalkanı Harekatı’na tam destek

İHA

Kocaeli'de iş dünyası adına faaliyet gösteren mesleki ve sivil toplum örgütleri bir araya gelerek açıkladıkları bildiride, TSK tarafından İdlib'de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdiklerini açıklayarak Esed rejimini kınadı.

Kocaeli iş dünyasından Bahar Kalkanı Harekatı’na tam destek

Kocaeli’de iş dünyası adına faaliyet gösteren mesleki ve sivil toplum örgütleri bir araya gelerek açıkladıkları bildiride, TSK tarafından İdlib’de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı’na destek verdiklerini açıklayarak Esed rejimini kınadı.

Kocaeli’de mesleki ve sivil toplum örgütleri, iş adamları ve iş kadınları TSK tarafından İdlib’de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı’na destek verdi. Sanayi kenti Kocaeli’de iş dünyası adına faaliyet gösteren mesleki ve sivil toplum örgütleri, bir araya gelerek ortak basın bildiriyle harekata destek verdiklerini açıkladılar. Ortak bildiriyi okuyan Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Esed rejimi tarafından yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, “Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden ve toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa ne yazık ki pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor” dedi.

“Acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir”
“İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü” ifadelerine yer veren Zeytinoğlu, “Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak, tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir” diye konuştu.

“Devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız”
Birlik olarak harekata destek verdiklerini ifade eden Zeytinoğlu, “Başlatılan Bahar Kalkanı Harekatıyla almaya da başlamıştır. Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu bahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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