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Başkan Büyükakın, Beylikbağı’nda vatandaşlarla bir araya geldi

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki esnafları ziyaret etti.

Başkan Büyükakın, Beylikbağı’nda vatandaşlarla bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi’ndeki esnafları ziyaret etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükakın, bölgeden gelen trafik dolaşım yönetimi başta olmak üzere üst yapı noktasındaki talepleri Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur ile yerinde değerlendirdi. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ‘Halkımızla büyük bir gönül köprümüz var’ diyerek “Bizim varlık sebebimiz bu aziz millete hizmettir. Biz biliyoruz ki milletimize hizmet hakka hizmet davasıdır. Büyük bir inançla yürüdüğümüz bu kutlu dava kadim medeniyetimizden almış olduğumuz büyük bir birikimdir. Beylikbağı Mahallemizin bu bölgesinde trafik yönetimi ve alternatif yol çalışmaları için talep var. Arkadaşlarımıza konunun incelenmesi ve sorunun ortadan kaldırılması için gerekli çalışmanın yapılması talimatını da verdik’’ dedi.
Avrupa Yerel Yönetimler Özerlik şartının izlenmesi raporu başta olmak üzere kayyumların atanmasını eleştiren kongre üyelerine verdiği cevaplar nedeniyle Beylikbağı’ndaki vatandaşlar, Başkan Büyükakın'a teşekkürlerini aldı. Gebzelilerle uluslararası alandaki konularla da sohbet eden Tahir Büyükakın, “Her platformda dilimizin döndüğü müddetçe ülkemizin haklılığını savunmaya devam edeceğiz. Uluslararası kamuoyunda milletimizden aldığımız güçle Türkiye’nin tüm haklı tezlerini vurgulayacağız. Bizim yerel hizmetleri yapmamızın yanında bu alanda da doğruları anlatma sorumluluğumuz var. Vatandaşımızın bu yöndeki duyarlılığı içinde ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmasına devam eden Büyükakın Avrupa Birliği’ndeki toplantılarda Türkiye'ye yöneltilen haksız eleştirilerin altında Türkiye’nin ayağa kalkmasını ve güçlü olmasını istemeyenlerin olduğunu da belirterek bölgesinde güçlü bir Türkiye'nin kurulacak tezgahları her zaman bozacağını söyledi. Beylikbağı Mahallesi sakinlerine yapımı devam metro çalışmaları hakkında bilgi de veren Büyükakın, Hünkar Çayırı projesi içinde kendisine teşekkür eden vatandaşlara da, “Fatih Sultan Mehmet Han’ın otağına sahip çıkıyoruz. Çok güzel bir proje hazırlıyoruz. Bittiğinde gerçekten halkımızın mutlu olduğu, geçmişiyle ve bugünü arasında güçlü bir bağ kurduğu bir alan olacak. Tarihimizin bize yüklediği büyük misyonun ve görevinde farkındayız. Kentimizin değerlerine sahip çıkarken bunların halkımızla buluşmasına da vesile oluyoruz, olacağız” şeklinde konuştu.

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