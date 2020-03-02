Personele iş sağlığı eğitimi verildi

Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeli için iş sağlığı ve güvenliği, ilkyardım ve afet eğitimleri gerçekleştirildi.

Gebze Belediyesi’nde personel eğitimleri devam ediyor. Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeli içiniş sağlığı ve güvenliği, ilkyardım ve afet eğitimleri gerçekleştirildi. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitimde iş güvenliği kuralları anlatıldı. Eğitim programında ayrıca meydana gelebilecek kazalardan korunmak için yapılması gerekenler ve daha güvenli bir iş ortamı için alınabilecek tedbirler ele alındı. Eğitim sonrası ise çalışanlar teste tabi tutuldu.

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