Kocaeli´de 480 şişe kaçak içki ele geçirildi



İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de polisin bir iş yerinde ve evde yaptığı aramalarda 480 şişe kaçak içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kartepe ilçesinde bir iş yerine, İzmit´te ise bir eve baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 480 şişe kaçak içki ele geçirildi. Polis olayla ilgili Y.B., S.B. ve M.C.´yi gözaltına aldı. Haklarında `Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu´na muhalefet suçundan işlem yapılan 3 kişi adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2020-03-02 14:23:33



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