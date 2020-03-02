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Başiskele’de yollar ve kaldırımlar yenileniyor

İHA

Başiskele’de yollar ve kaldırımlar yenileniyor

Başiskele Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.
Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çeşitli nedenlerle bozulan yolları ve kaldırımları tamir ediyor, imar planlarına uygun olarak yeni yol açım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren belediye ekipleri, ilçenin dört bir köşesinde asfalt yama, parke tamiri, kaldırım yapımı ve tamiri, yol açımı ve yağmur suyu mazgallarının yapımı ve tamirini gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri çalışmalar kapsamında, son olarak Yeşilyurt Mahallesi Boyuneğmez Sokak ve Türkler Sokak, Mehmetağa Mahallesi Sarıtaş Sokak’ta kilitli parke yol tamiri, Barbaros Mahallesi Bakış Sokak’ta asfalt yama çalışmalarını tamamladı.
Ekipler, kaldırımı olmayan sokaklara da yeni kaldırımlar yapıyor. Kent estetiğine uygun olarak Sepetlipınar Mahallesi Sebahattin Yakut Caddesi’nde baskılı beton kaldırım çalışması gerçekleştirirken, Seymen Mahallesi Anadolu Sokak’ta kaldırım bordür tamiri, Körfez Mahallesi Bekçi Sokak’te parke yol ve kaldırım tamiratı, Körfez Mahallesi Kabaloğlu Sokak kaldırım tamiri, Serdar Mahallesi’nde kaldırım tamiri yaptı.
Öte yandan, ekipler Yeniköy Merkez Mahallesi Cevizlik Caddesi ve Mehmetağa Mahallesi Saraç Sokak’ın yol açımı ve dolgu çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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