Karakolun önüne intihar notu bırakan çocuk sahilde bulundu



Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, 12 yaşındaki çocuk, annesinin ailesini terk ettiğini öne sürerek intihar edeceğini belirttiği notu karakolun önüne bıraktı. Polisin yaptığı araştırma sonucunda çocuk sahilde bulundu.

Olay dün öğle saatlerinde, Körfez Hereke´de meydana geldi. Hereke Polis Merkezi Amirliği´nin giriş kapısının önüne bırakılan bir mektup görevli polisler tarafından fark edildi. Mektup açıldığında bir şahsın, annesinin ailesini terk etmesinden dolayı intihar edeceğini belirtiği bir not çıktı. Polislerin yaptığı çalışmalar sonucu notu bırakan kişinin 12 yaşında bir çocuk olduğu tespit edildi. Polisler, intihar edeceğini belirten çocukla ilgili olarak arama çalışmalarına başladı. Çocuk, kısa bir süre sonra Hereke sahilindeki mesire alanında bulundu. Polis, çocuğu ailesine teslim etti.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU

2020-03-02 17:20:32



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