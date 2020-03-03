Başkan Büyükakın, “Harçlıklarımı biriktirir kitap alırdım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Büyükakın, “Harçlıklarımı biriktirir kitap alırdım”

İHA

Gebze Sultan Orhan Mahallesi'nde yer alan özel bir kitap evini ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, "Harçlıklarımı biriktirir kitap alırdım" dedi.

Başkan Büyükakın, “Harçlıklarımı biriktirir kitap alırdım”

Gebze Sultan Orhan Mahallesi’nde yer alan özel bir kitap evini ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, “Harçlıklarımı biriktirir kitap alırdım” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Gebze Sultan Orhan Mahallesi’nde yer alan özel bir kitap evini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’ın da eşlik ettiği ziyarette kütüphanedeki kitapları inceleyen Başkan Büyükakın, “Kitaplarınız var ise asla yalnız değilsinizdir. Kitaplar bizleri yeni dünyalara ulaştırır ve farklı fikirlerle tanışmanıza fırsat verir” dedi.
Gençlik yıllarından bugüne kadar yüzlerce kitap okuduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, “Harçlıklarımı biriktirerek kitap alırdım. Rahmetli babam kitap okumam konusunda bana hep teşvikleri olurdu. O yıllardan bugünlere kadar kitap okumaya çok özen gösterdim. Kocaelili çocuklarımızın ve gençlerimizin çok kitap okumasını arzu ediyorum” şeklinde konuştu. Geniş bir yelpazede kitap okumanın önemine de değinen Başkan Büyükakın, kitapçıda ki birçok esere de özel ilgi gösterdi. Gençlerin her ortamda kitap okumaya vakit ayırmalarını isteyen Başkan Büyükakın, “Unutmamak gerekir ki yüzlerce kitabınız varsa ve okumuşsanız, yüzlerce âlimin dostu olmuş ve onlarla tanışmış olursunuz” diye konuştu.
Her yıl ziyaretçi rekorları kıran Kocaeli Kitap Fuarı’nın bu yıl 12. kez kapılarını açacağını da ifade eden Büyükakın, 30 Mayıs7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek fuarın Kocaeli ve çevre illerden gelen kitapseverleri bir kez daha misafir edeceğini vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği, Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan ve kapılarını bir kez daha açacak Kocaeli Kitap Fuarı’na tüm vatandaşları davet eden Başkan Büyükakın, “On binlerce kitap onlarca konuşmacı bu yılda kitap severlerle buluşacak. 30 Mayıs tarihini şahsımda büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çöp konteynerini kullanılamaz hale getirdiler
YEREL HABERLER Çöp konteynerini kullanılamaz hale getirdiler
Alevlere teslim olan gecekondu küle döndü
YEREL HABERLER Alevlere teslim olan gecekondu küle döndü
(Görüntülü) Taksicilerden Mehmetçiğe destek konvoyu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Taksicilerden Mehmetçiğe destek konvoyu
Kocaeli’de taksiciler İdlib şehitleri için yola çıktı
YEREL HABERLER Kocaeli’de taksiciler İdlib şehitleri için yola çıktı
Taksicilerden Mehmetçiğe destek konvoyu
YEREL HABERLER Taksicilerden Mehmetçiğe destek konvoyu
Rus rakibini yenen milli karateci Mehmetçik’e selam yolladı
YEREL HABERLER Rus rakibini yenen milli karateci Mehmetçik’e selam ...
Sapanca Gölü’nde onlarca kuşu öldüren kaçak avcılar suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Sapanca Gölü’nde onlarca kuşu öldüren kaçak avcılar ...
İzmit Belediyesi sporlu atletlerden 5 madalya
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi sporlu atletlerden 5 madalya
Karakolun önüne intihar notu bırakan çocuk sahilde bulundu
YEREL HABERLER Karakolun önüne intihar notu bırakan çocuk sahilde ...
Başiskele’de yollar ve kaldırımlar yenileniyor
YEREL HABERLER Başiskele’de yollar ve kaldırımlar yenileniyor
Darıca parkları bahara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Darıca parkları bahara hazırlanıyor
(Görüntülü) Kocaeli'de 480 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kocaeli'de 480 şişe kaçak içki ele ...
İzmit Belediyesporlı Yiğit Türkiye 5.'si oldu
YEREL HABERLER İzmit Belediyesporlı Yiğit Türkiye 5.'si oldu
Darıca Kitap Fuarı’nı 3 günde 24 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Darıca Kitap Fuarı’nı 3 günde 24 bin kişi ziyaret ...
(Görüntülü) Temizlik için odaya girdiler, cesetle karşılaştılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Temizlik için odaya girdiler, cesetle ...
Kocaeli TEM'de kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli TEM'de kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: ...
Polis ekipleri buldukları intihar mektubu ile çocuğu kurtardı Annesi evi terk edince intihar etmek istedi son anda polisler engelledi
YEREL HABERLER Polis ekipleri buldukları intihar mektubu ile çocuğu ...
Kocaeli´de 480 şişe kaçak içki ele geçirildi/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kocaeli´de 480 şişe kaçak içki ele geçirildi/Ek ...
GTÜ Rektörü Aslan'ın acı günü
YEREL HABERLER GTÜ Rektörü Aslan'ın acı günü
Kocaeli’de 480 şişe kaçak alkol ele geçirildi: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli’de 480 şişe kaçak alkol ele geçirildi: 3 ...
Kocaeli´de 480 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli´de 480 şişe kaçak içki ele geçirildi
Kaldığı otel odasında kendini astı
YEREL HABERLER Kaldığı otel odasında kendini astı
Başkan Büyükgöz mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz mezun olduğu okulda öğrencilerle ...
Hayvanseverler, bakım merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Hayvanseverler, bakım merkezini ziyaret etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X