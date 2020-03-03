Başkan Büyükakın, “Harçlıklarımı biriktirir kitap alırdım”

Gebze Sultan Orhan Mahallesi’nde yer alan özel bir kitap evini ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, “Harçlıklarımı biriktirir kitap alırdım” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Gebze Sultan Orhan Mahallesi’nde yer alan özel bir kitap evini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’ın da eşlik ettiği ziyarette kütüphanedeki kitapları inceleyen Başkan Büyükakın, “Kitaplarınız var ise asla yalnız değilsinizdir. Kitaplar bizleri yeni dünyalara ulaştırır ve farklı fikirlerle tanışmanıza fırsat verir” dedi.

Gençlik yıllarından bugüne kadar yüzlerce kitap okuduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, “Harçlıklarımı biriktirerek kitap alırdım. Rahmetli babam kitap okumam konusunda bana hep teşvikleri olurdu. O yıllardan bugünlere kadar kitap okumaya çok özen gösterdim. Kocaelili çocuklarımızın ve gençlerimizin çok kitap okumasını arzu ediyorum” şeklinde konuştu. Geniş bir yelpazede kitap okumanın önemine de değinen Başkan Büyükakın, kitapçıda ki birçok esere de özel ilgi gösterdi. Gençlerin her ortamda kitap okumaya vakit ayırmalarını isteyen Başkan Büyükakın, “Unutmamak gerekir ki yüzlerce kitabınız varsa ve okumuşsanız, yüzlerce âlimin dostu olmuş ve onlarla tanışmış olursunuz” diye konuştu.

Her yıl ziyaretçi rekorları kıran Kocaeli Kitap Fuarı’nın bu yıl 12. kez kapılarını açacağını da ifade eden Büyükakın, 30 Mayıs7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek fuarın Kocaeli ve çevre illerden gelen kitapseverleri bir kez daha misafir edeceğini vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği, Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan ve kapılarını bir kez daha açacak Kocaeli Kitap Fuarı’na tüm vatandaşları davet eden Başkan Büyükakın, “On binlerce kitap onlarca konuşmacı bu yılda kitap severlerle buluşacak. 30 Mayıs tarihini şahsımda büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum” şeklinde konuştu.

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