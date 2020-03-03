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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Kocaman Ankara Caddesinde yapılan çalışmaları inceledi

İHA

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Köseköy BattıÇıktı yan yolunda bulunan Ankara Caddesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Başkan Kocaman Ankara Caddesinde yapılan çalışmaları inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Köseköy BattıÇıktı yan yolunda bulunan Ankara Caddesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Dumlupınar Mahallesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kocaman yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken, “Belediyemize bağlı ekiplerimiz Dumlupınar Mahallesi Ankara Caddesi ve Gökçe Sokakta üstyapı çalışmalarına bölgemizin ihtiyacına uygun şekilde titizlikle devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.
Kesintisiz ulaşım
Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi tarafından D100’deki araç trafiğinin yoğunluğunu azaltmak ve kesintisiz hale getirmek için Kartepe ilçe merkezine bağlantı sağlayan ve İstanbul Ankara karayolu trafiğini taşıyan Köseköy Köprülü Kavşağın hizmete açılması sonrasında yan yollarda ki çalışmalar hızla devam ediyor.
Bölgemizin ihtiyacı doğrultusunda
Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Caddesi’nde 400 metre uzunluğunda perde duvar, 400 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde beton yol yapımının yanı sıra havai hat olarak geçen elektrikler yer altına alınma çalışmaları da tamamlanıyor. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların bir hafta içerisinde tamamlanması planlanırken, bölgede incelemelerde bulunan Başkan Kocaman “Köprülü kavşağımızın hizmete açılması sonrasında hemşehrilerimizin ve esnaflarımızın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yan yol düzenlemelerini ivedilikle tamamlayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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