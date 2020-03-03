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200 özel öğrenciye diş sağlığı taraması yapıldı

İHA

Kocaeli'de "Ağız ve Diş Sağlığı" hizmetleri tedavi uygulamaları kapsamında 200 özel öğrenci, diş sağlığı taramasından geçirildi.

200 özel öğrenciye diş sağlığı taraması yapıldı

Kocaeli’de “Ağız ve Diş Sağlığı” hizmetleri tedavi uygulamaları kapsamında 200 özel öğrenci, diş sağlığı taramasından geçirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, engelli bireylere yönelik “Ağız ve Diş Sağlığı” hizmetleri tedavi uygulamaları programı gerçekleştirdi. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen tedavi programında 200 engelli öğrenci, diş sağlığı taramasından geçirildi.
Protokol eşlerinden destek
“Ağız ve Diş Sağlığı” hizmetleri tedavi uygulamaları programına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney ile Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü katıldı.
23 diş hekimi görev aldı
Ege Ağız Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği’nden Prof. Dr. Ertuğrul Sabah, Kocaeli Üniversitesi Diş Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Özel, İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aslı Topaloğlu Ak, İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Dr. Didem Öner Özdaş’ın aralarında bulunduğu 23 diş hekimi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, İzmit Nuh Çimento Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi, İzmit Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe ve Kartepe Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe’den gelen toplamda 200 özel öğrencilere diş taraması yaptı.
200 öğrenciye muayane
Mobil Diş Üniteleri ile yapılan diş sağlığı taramasında diş çürüklerinin erken dönemde tanınması, diş sağlığının bozulmasının vücuttaki diğer organları etkileyebilecek sağlık sorunlarının önüne geçilmesi, ağızdiş sağlığı bilincinin toplumda oluşturulması, sürekliliğin sağlanabilmesi, erken diş çürüklerinin önlenerek ilerideki yaşam kalitelerinin arttırılması, kişisel ve ulusal bazda ağızdiş sağlığı maliyetleri açısından yükün azaltılması hedefleniyor.
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy; “Burada diş taramasına katılan doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Özverili çalışmaların şahit olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Engellilerimiz için yapılan bu çalışmaların devam etmesini temenni ediyorum” dedi.
Büyükakın, “Engellilerimizi ve ailelerini önemsiyoruz”
Engelliler için her çalışmaya destek verdiklerini belirten Doç. Dr. Figen Büyükakın; “Öğretmenlerimiz ve bugün burada görev alan doktorlarımız büyük bir fedakarlık gerçekleştirdi. Bu öğrencilerinin gönlüne girerek bu hizmetleri gerçekleştirdi. Engellilerimizi ve ailelerini önemsiyoruz. Bu bağlamda engelli birey sahibi ailelerin ekonomilerine katkı sağlamak için gümüş kazaz örücülüğü kursu açtık. Çocuklar eğitim görürken aileleri bu eğitim sürecinde kurslara katılım sağlayabiliyorlar” ifadesini kullandı.
“Diş sağlığının engelliler için önemini biliyoruz”
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık; “Diş sağlığının engelliler için önemini biliyoruz. Bu yüzen bugün burada görev alan tüm doktorlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. Engelliler için diş sağlının önemine dikkat çeken Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney ise; “Özellikle engelli bireylerde diş sağlığı ve buna bağlı diş kaybı başka hastalıklara sebep olabiliyor. Bunun için burada yaptığımız diş taramasıyla yaşanabilecek sağlık sorunlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.
Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören Osman Mert Çıtır’ın annesi Hande Çıtır; “Bugün burada gerçekleştirilen diş sağlığı taraması bizleri sevindirdi. Engelli bireylere sahip aileler, diş doktorlarına tedirgin bir biçimde gidiyorduk. Burada müthiş bir hizmet var. Çocuklarımıza çok büyük ilgi ve alaka ile hizmet veriliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Engelli Öğrenci velisi Sibel Akcan; “Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’ne çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için çok büyük bir emek harcıyorlar. Bugünde bu emeğin bir örneğini burada görüyoruz. Bizim için çok önemli bir hizmet. Biz çocuklarımızı diş tedavisine götürüyoruz ama bunlar bizim için çok sıkıntılı oluyor. Tedavileri genel anestezi ile yapılabiliyor. Burada ise anestezi yapılmadan bu hizmet veriliyor. Emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsek az” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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