Başkan Hürriyet İzmit’in, ‘İhtiyaç Haritası’nı çıkaracak

İzmit Belediyesi, imece ruhunu online platforma taşıyan ve ihtiyaç sahipleri ile ihtiyaçları karşılamak isteyenleri buluşturan İhtiyaç Haritası dijital platformunun kurucularından ünlü oyuncu Mert Fırat ve Esra Arslan ile protokol imzaladı.

İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahipleri ile ihtiyaçları karşılamak isteyenleri buluşturan Türkiye’nin en büyük online yardımlaşma platformu İhtiyaç Haritası ile anlamlı bir protokole imza attı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet protokolü gerçekleştirmek için İhtiyaç Haritası’nın kurucularından ünlü sanatçı Mert Fırat ve Esra Arslan ile belediye binasında bir araya geldi. Kentteki ihtiyaç sahipleri ve yardımseverleri buluşturmak üzere imzaların atıldığı protokol kapsamında İzmit Belediyesi, İhtiyaç Haritası’nın aynı zamanda gönüllü destekçisi oldu. İmece ruhunu online platformda hayata geçirerek tek bir tıkla binlerce hayata dokunan İhtiyaç Haritası aracılığı ile İzmit Belediyesi artık ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaşabilecek.

En net tepki Kocaeli’den

Söz konusu protokolü daha önce çeşitli illerde de yaptıklarını ancak Kocaeli’nin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Mert Fırat, “İhtiyaç Haritası’nı ilk açtığımızda en net tepkiyi ilk Kocaeli’den almıştık. Kocaeli yerelinden, iş insanları derneğinden, üniversitesine kadar çok olumlu dönüşler almıştık. Şöyle de bir anımız olmuştu. Kocaeli’nin ilk ihtiyaçlarını girdiğimizde iş insanları derneği bize ‘Kocaeli’nin bu kadar böyle bir ihtiyacı olabilir mi’ diye sorup hemen ihtiyaçları karşılayacaklarını söylemişlerdi. Bu da ilk başta sisteme çok fazla hakim olmadıklarından dolayı kaynaklıydı. Daha sonra tabi ki de Kocaeli’de ihtiyaçları düzenli ve sürekli olarak karşılayabildiğimiz bir yapıya dönüştürdük” dedi.

Gurur veren işbirliği

Kocaelilerin dayanışma anlamında oldukça duyarlı hareket ettiğini belirten Fırat, “Kocaeli insanı, yereldeki üreticisi, içinde çalışanı, belediyesi birlikte üretmenin birlikte büyütmenin peşinde. Bu bizim çok değerli. İhtiyaç Haritası’nın 5. yılında bu protokolü imzalamak bizler için çok daha anlamlı oldu. Umarım ihtiyaçları yerinde, zamanında, güvenilir bir şekilde ulaştırabiliriz. İhtiyaç Haritası denilince insanların aklına ilk, güven kelimesi geliyor. Sizin gibi , kente hakim bir belediye başkanı ile iş birliği yapmak bizlere gurur veriyor. Eminim bu işbirliği de İhtiyaç Haritası’na olan güveni arttıracak ve çoğalttıracaktır” ifadelerini kullandı.

Kocaeli’nin kalbi İzmit

Böylesi anlamla bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Hürriyet ise, “Bundan sonraki süreçte de sizler gibi duyarlı, topluma örnek olan insanlarla, sanatçılarla hareket etmek İzmit Belediyesi olarak büyük bir değer. İzmit bizim için kıymetli. Burası Kocaeli’nin kalbidir. Kocaeli denilince akla ilk İzmit geliyor. Her ne kadar ilçe belediyesi olsak da 42 ilden daha büyük bir ilçeyiz. Dolayısı ile topluma dokunuş tarzımız, kitlelere ulaşmamız çok kıymetli. Şu an da buradaki tek kadın belediye başkanıyım ve 50 yıl sonra seçilen ikinci kadın belediye başkanıyım. Bu bağlamda bizim tabi farkındalığımız ve farklılığımız ayrıcalıklı. Yaptığımız işler hem örnek, hem emsal oluyor” dedi.

Ortak akılla hizmet

Kente yaptıkları hizmetleri alanında özverili ile çalışan kişiler ile birlikte ortak akılla yürüttüklerini söyleyen Başkan Hürriyet, “Ben, yaptım oldum mantığı ile değil, işi bilen insanlarla bu işte yüreği ile cesareti ile var olan insanlarla sosyal projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu bize hem nitelik katıyor hem daha çok insana ulaşmamızı sağlıyor hem de farkındalık yaratıyor. Kaynaklarımızı da bu şekilde doğru kullanmamıza vesile oluyor. Bu anlamda da bizim için bu işbirliği çok kıymetli. Umarız ki ileri de çok daha farklı projelere de birlikte imza atarız” diye konuştu.

Başkan Hürriyet, Mert Fırat ve Esra Arslan’a yeni hayata geçen belediyenin seramik atölyelerinde kadınlar tarafından yapılan cam figürleri hediye etti.

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