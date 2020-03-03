Başkan Hürriyet İzmit’in, ‘İhtiyaç Haritası’nı çıkaracak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Hürriyet İzmit’in, ‘İhtiyaç Haritası’nı çıkaracak

İHA

İzmit Belediyesi, imece ruhunu online platforma taşıyan ve ihtiyaç sahipleri ile ihtiyaçları karşılamak isteyenleri buluşturan İhtiyaç Haritası dijital platformunun kurucularından ünlü oyuncu Mert Fırat ve Esra Arslan ile protokol imzaladı.

Başkan Hürriyet İzmit’in, ‘İhtiyaç Haritası’nı çıkaracak

İzmit Belediyesi, imece ruhunu online platforma taşıyan ve ihtiyaç sahipleri ile ihtiyaçları karşılamak isteyenleri buluşturan İhtiyaç Haritası dijital platformunun kurucularından ünlü oyuncu Mert Fırat ve Esra Arslan ile protokol imzaladı.
İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahipleri ile ihtiyaçları karşılamak isteyenleri buluşturan Türkiye’nin en büyük online yardımlaşma platformu İhtiyaç Haritası ile anlamlı bir protokole imza attı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet protokolü gerçekleştirmek için İhtiyaç Haritası’nın kurucularından ünlü sanatçı Mert Fırat ve Esra Arslan ile belediye binasında bir araya geldi. Kentteki ihtiyaç sahipleri ve yardımseverleri buluşturmak üzere imzaların atıldığı protokol kapsamında İzmit Belediyesi, İhtiyaç Haritası’nın aynı zamanda gönüllü destekçisi oldu. İmece ruhunu online platformda hayata geçirerek tek bir tıkla binlerce hayata dokunan İhtiyaç Haritası aracılığı ile İzmit Belediyesi artık ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaşabilecek.
En net tepki Kocaeli’den
Söz konusu protokolü daha önce çeşitli illerde de yaptıklarını ancak Kocaeli’nin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Mert Fırat, “İhtiyaç Haritası’nı ilk açtığımızda en net tepkiyi ilk Kocaeli’den almıştık. Kocaeli yerelinden, iş insanları derneğinden, üniversitesine kadar çok olumlu dönüşler almıştık. Şöyle de bir anımız olmuştu. Kocaeli’nin ilk ihtiyaçlarını girdiğimizde iş insanları derneği bize ‘Kocaeli’nin bu kadar böyle bir ihtiyacı olabilir mi’ diye sorup hemen ihtiyaçları karşılayacaklarını söylemişlerdi. Bu da ilk başta sisteme çok fazla hakim olmadıklarından dolayı kaynaklıydı. Daha sonra tabi ki de Kocaeli’de ihtiyaçları düzenli ve sürekli olarak karşılayabildiğimiz bir yapıya dönüştürdük” dedi.
Gurur veren işbirliği
Kocaelilerin dayanışma anlamında oldukça duyarlı hareket ettiğini belirten Fırat, “Kocaeli insanı, yereldeki üreticisi, içinde çalışanı, belediyesi birlikte üretmenin birlikte büyütmenin peşinde. Bu bizim çok değerli. İhtiyaç Haritası’nın 5. yılında bu protokolü imzalamak bizler için çok daha anlamlı oldu. Umarım ihtiyaçları yerinde, zamanında, güvenilir bir şekilde ulaştırabiliriz. İhtiyaç Haritası denilince insanların aklına ilk, güven kelimesi geliyor. Sizin gibi , kente hakim bir belediye başkanı ile iş birliği yapmak bizlere gurur veriyor. Eminim bu işbirliği de İhtiyaç Haritası’na olan güveni arttıracak ve çoğalttıracaktır” ifadelerini kullandı.
Kocaeli’nin kalbi İzmit
Böylesi anlamla bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Hürriyet ise, “Bundan sonraki süreçte de sizler gibi duyarlı, topluma örnek olan insanlarla, sanatçılarla hareket etmek İzmit Belediyesi olarak büyük bir değer. İzmit bizim için kıymetli. Burası Kocaeli’nin kalbidir. Kocaeli denilince akla ilk İzmit geliyor. Her ne kadar ilçe belediyesi olsak da 42 ilden daha büyük bir ilçeyiz. Dolayısı ile topluma dokunuş tarzımız, kitlelere ulaşmamız çok kıymetli. Şu an da buradaki tek kadın belediye başkanıyım ve 50 yıl sonra seçilen ikinci kadın belediye başkanıyım. Bu bağlamda bizim tabi farkındalığımız ve farklılığımız ayrıcalıklı. Yaptığımız işler hem örnek, hem emsal oluyor” dedi.
Ortak akılla hizmet
Kente yaptıkları hizmetleri alanında özverili ile çalışan kişiler ile birlikte ortak akılla yürüttüklerini söyleyen Başkan Hürriyet, “Ben, yaptım oldum mantığı ile değil, işi bilen insanlarla bu işte yüreği ile cesareti ile var olan insanlarla sosyal projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu bize hem nitelik katıyor hem daha çok insana ulaşmamızı sağlıyor hem de farkındalık yaratıyor. Kaynaklarımızı da bu şekilde doğru kullanmamıza vesile oluyor. Bu anlamda da bizim için bu işbirliği çok kıymetli. Umarız ki ileri de çok daha farklı projelere de birlikte imza atarız” diye konuştu.
Başkan Hürriyet, Mert Fırat ve Esra Arslan’a yeni hayata geçen belediyenin seramik atölyelerinde kadınlar tarafından yapılan cam figürleri hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

200 özel öğrenciye diş sağlığı taraması yapıldı
YEREL HABERLER 200 özel öğrenciye diş sağlığı taraması yapıldı
Başkan Söğüt, “Dualarımız Mehmetçiğimizle”
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, “Dualarımız Mehmetçiğimizle”
Kocaelili annelere afet eğitimi verildi
YEREL HABERLER Kocaelili annelere afet eğitimi verildi
Erenler mahallesinin çehresi bir haftada değişti
YEREL HABERLER Erenler mahallesinin çehresi bir haftada değişti
Başkan Kocaman Ankara Caddesinde yapılan çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kocaman Ankara Caddesinde yapılan çalışmaları ...
Judocular, Avrupa Kupası’ndan başarıyla döndü
YEREL HABERLER Judocular, Avrupa Kupası’ndan başarıyla döndü
Başkan Büyükakın, “Harçlıklarımı biriktirir kitap alırdım”
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, “Harçlıklarımı biriktirir kitap ...
Çöp konteynerini kullanılamaz hale getirdiler
YEREL HABERLER Çöp konteynerini kullanılamaz hale getirdiler
Alevlere teslim olan gecekondu küle döndü
YEREL HABERLER Alevlere teslim olan gecekondu küle döndü
(Görüntülü) Taksicilerden Mehmetçiğe destek konvoyu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Taksicilerden Mehmetçiğe destek konvoyu
Kocaeli’de taksiciler İdlib şehitleri için yola çıktı
YEREL HABERLER Kocaeli’de taksiciler İdlib şehitleri için yola çıktı
Taksicilerden Mehmetçiğe destek konvoyu
YEREL HABERLER Taksicilerden Mehmetçiğe destek konvoyu
Rus rakibini yenen milli karateci Mehmetçik’e selam yolladı
YEREL HABERLER Rus rakibini yenen milli karateci Mehmetçik’e selam ...
Sapanca Gölü’nde onlarca kuşu öldüren kaçak avcılar suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Sapanca Gölü’nde onlarca kuşu öldüren kaçak avcılar ...
İzmit Belediyesi sporlu atletlerden 5 madalya
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi sporlu atletlerden 5 madalya
Karakolun önüne intihar notu bırakan çocuk sahilde bulundu
YEREL HABERLER Karakolun önüne intihar notu bırakan çocuk sahilde ...
Başiskele’de yollar ve kaldırımlar yenileniyor
YEREL HABERLER Başiskele’de yollar ve kaldırımlar yenileniyor
Darıca parkları bahara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Darıca parkları bahara hazırlanıyor
(Görüntülü) Kocaeli'de 480 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kocaeli'de 480 şişe kaçak içki ele ...
İzmit Belediyesporlı Yiğit Türkiye 5.'si oldu
YEREL HABERLER İzmit Belediyesporlı Yiğit Türkiye 5.'si oldu
Darıca Kitap Fuarı’nı 3 günde 24 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Darıca Kitap Fuarı’nı 3 günde 24 bin kişi ziyaret ...
(Görüntülü) Temizlik için odaya girdiler, cesetle karşılaştılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Temizlik için odaya girdiler, cesetle ...
Kocaeli TEM'de kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli TEM'de kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: ...
Polis ekipleri buldukları intihar mektubu ile çocuğu kurtardı Annesi evi terk edince intihar etmek istedi son anda polisler engelledi
YEREL HABERLER Polis ekipleri buldukları intihar mektubu ile çocuğu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X