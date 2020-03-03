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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Söğüt, “Çıtayı daha da yukarıya çıkaracağız”

İHA

Partisinin teşkilat toplantısında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Hizmet çıtasını daha da yukarıya çıkaracağız. Bizim siyaset ve belediyecilik anlayışımızın temelinde hizmet var" dedi.

Başkan Söğüt, “Çıtayı daha da yukarıya çıkaracağız”

Partisinin teşkilat toplantısında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Hizmet çıtasını daha da yukarıya çıkaracağız. Bizim siyaset ve belediyecilik anlayışımızın temelinde hizmet var” dedi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile birlikte Çamlıtepe Mahalle Teşkilatı’nın toplantısına katıldı. Partililerle bir araya gelen ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Başkan Şener Söğüt, “Hizmet çıtasını daha da yukarıya çıkaracağız. Bizim siyaset ve belediyecilik anlayışımızın temelinde hizmet var. Memleketimize daha iyi hizmet etmek adına gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgelerin ihtiyaçlarını biliyoruz, sizlerden gelen önerilere göre de bunlara yön veriyoruz.
Alt yapı çalışmalarının zorluğuna değinen Söğüt, “Altyapı çalışmaları zordur. Çamlıtepe Mahallesi de bu konuda zor günler geçirdi ama şimdi tamamen altyapının yenilendiği bir mahalle var. Diğer mahallelerimizde de çalışmalarımızı başlatıyoruz. Önce Fatih ve Güney Mahallemiz daha sonra da Körfez’in tüm mahallelerinde alt yapıyı yenileyeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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