Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyede

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ merkezli 5 ilde FETÖ´ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 7´si, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Giresun ve Tokat´ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları şüphesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişiyi yakalamak için operasyon gerçekleştirildi. 10 kişi, gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü´ne getirildi. Şüphelilerin arasında TSK´dan ihraç edilmiş albay, binbaşı, üsteğmen ve kamu görevinden ihraç edilmiş öğretmenler ile FETÖ terör örgütü ile bağlantılı kurum çalışanları olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 10 şüpheliden 7´si adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2020-03-03 12:35:28
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