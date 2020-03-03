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Mağazalardan 100 bin liralık kıyafet çalan 6 şüpheli yakalandı

DHA

Mağazalardan 100 bin liralık kıyafet çalan 6 şüpheli yakalandı


Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli),(DHA) KOCAELİ'nin İzmit ve Başiskele ilçelerindeki mağazalardan 100 bin TL değerinde giyim eşyası çalan Azerbaycan ve Gürcistan uyruklu 6 kişi, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Başiskele ilçesindeki alışveriş merkezinde bulunan bir mağazadan hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler alışveriş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede ekipler, bazı kişilerin mağaza içerisinde kıyafetleri deneme kabinine bıraktığını, ardından başka bir kişinin giysilerdeki alarmların çalmamasını sağlayan özel düzenekli çanta ile gelerek kabinden eşyaları aldığını tespit etti. Şüphelilerin İzmit ve Başiskele ilçelerindeki başka mağazalardan da aynı yöntemle hırsızlık yaptıklarını belirleyen ekipler şüphelilerin kullandığı aracı takibe aldı. Polisin kovalamacası sonucu şüphelilerin aracı Başiskele'deki lüks bir otelin önünde durduruldu. Araçta bulunan Azerbaycan uyruklu E.İ., N.İ., S.V., J.J., E.M. ve Gürcistan uyruklu V.K.'yi yakanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçarken araçtan çalıntı kıyafetleri atmaya çalıştıkları öğrenilirken, kiralık olduğu anlaşılan aracın bagajında da çok sayıda giyim eşyası bulundu. Şüphelilerin, 24 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında 9 mağazadan pantolondan kabana, ayakkabıdan çantaya kadar yaklaşık 100 bin TL değerinde eşya çaldığı belirlendi. Bazı mağaza sahiplerinin ise hırsızlığı fark etmediği ve polis tarafından bilgilendirildikleri öğrenildi. Ele geçirilen kıyafetler çalındıkları mağazalara geri verilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN
2020-03-03 15:53:32

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