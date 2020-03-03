Mağazalardan 100 bin liralık kıyafet çalan 6 şüpheli yakalandı (2)

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6 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'nin İzmit ve Başiskele ilçelerindeki mağazalardan 100 bin TL değerinde giyim eşyası çalan Azerbaycan ve Gürcistan uyruklu 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN

2020-03-03 20:28:56



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