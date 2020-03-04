(Özel) Kayak tutkunları İdlib için dev Türk bayrağıyla kaydı İdlib şehitleri için kayak pistinde açılan dev Türk bayrağı havadan görüntülendi

Kocaeli’nin Karatepe ilçesinde bulunan kayak merkezinde kayak tutkunları ve Jandarma Arama ve Kurtarma timleri İdlib şehitlerini anmak için pistte dev Türk bayrağı açarak kaydı.



İdlib’de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı’nda Esed rejimi tarafından yapılan hain saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Mehmetçikler için tüm Türkiye tek yürek oldu. Kocaeli’de de kayak tutkunları şehitleri anmak için pistte dev Türk bayrağı ile kaydı. Kartepe ilçesinde bulunan Samanlı Dağları’ndaki kayak merkezinde Kocaeli Jandarma İl Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timleri öncülüğünde bir araya gelen kayak tutkunları, İdlib şehitlerini anmak için dev Türk bayrağını dalgalandırarak kaydılar. Yaklaşık uzunluğu 2 bin 500 metre olan pistte toplanan kayak tutkunları dev Türk bayrağını açarak etrafında toplandı. Kayak tutkunlarına JAK timleri ve kayak merkezi çalışanları da kar motorları ve paletli kar araçları ile eşlik etti. Siren eşliğinde Türk bayrağını dalgalandırarak pistte kayan vatandaşlar, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı. Yaklaşık 2 bin 500 kilometrelik kayışın ardından bayrak etrafında toplanan kayak tutkunları ve JAK timleri şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular.



“Ölürcesine vatanımızı savunacağız”

Duygularını ifade eden vatandaşlardan Cengiz Kürev isimli kayak antrönörü, İdlib’de savaşan Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermek istediklerini ifade ederek, “Bugün burada İdlib’de şehit düşen askerlerimiz için bir kayış yapmayı planladık. Burada jandarma ekiplerimiz ve kayak okulumuzun desteği ile yaptığımız kayışımızı kazasız, belasız bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bayrağımızı açıp siren sesi ile birlikte pistimizin sonuna kadar ineceğiz. Buradan tüm Mehmetçiğimizin Allah yardımcıları olsun, şehit düşenlere de Allah rahmet eylesin. Geride kalan ailelerine sabır diliyoruz. İnşallah bunun tekrarının olmamasını diliyoruz. Bizim vatanımız bir bütündür. Kesinlikle hiçbir karesini hiç kimseye bırakmayacağız. Ölürcesine vatanımızı savunacağız” dedi.

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