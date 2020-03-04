13 ilden 21 itfaiyeci daha sertifika aldı

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesinden 85. dönemde eğitim alan 13 ilden 21 itfaiye erine sertifikaları törenle verildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim programı çerçevesinde temel itfaiyeci eğitim programlarının 85. dönemi tamamlandı. Eğitime 13 ilden 21 itfaiye eri katıldı. 85. dönemde eğitim alanlara sertifikaları törenle verildi. Bu proje kapsamında gerçekleştirilen İtfaiyeci Hizmet İçi Eğitimine, projenin başlangıcından bu yana Türkiye’nin farklı itfaiyelerinden ve yurt dışındaki itfaiye teşkilatlarından 2 bin 130 itfaiyeci katıldı. Son eğitim grubu ile birlikte bu sayı 2 bin 151 kişiye ulaştı.

Bir otelde düzenlenen veda yemeği ve sertifika programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara, Müfettiş İsmail Hakkı Durmuş, Hakkari Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden Mazlum Yaşar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Şube Müdürleri Ömer İslamoğlu, Kadir Köktürk, Arif Karaosmanoğlu ve eğitim alan itfaiye erleri katıldı.

Temel itfaiyecilik eğitimleri kapsamında 85. dönem temel itfaiyecilik eğitimleri tamamlandı. Eğitime Hakkari, Kastamonu, Zonguldak, Çorum, Kırıkkale, Hatay, Bolu, Yalova, Osmaniye, Erzincan, Bilecik, Giresun ve Bingöl illerinden 21 itfaiye eri katıldı. Eğitimlerde ‘Yangın Önleme ve Mücadele Teknikleri’, ‘Trafik Kazalarında Kurtarma Teknikleri’, ‘Yüksek Açı Kurtarma Teknikleri’, ‘Tehlikeli Maddelerin Taşınması ve Kodlanması’ gibi konular işlendi.

Sertifika töreninde konuşan İtfaiye Dairesi Başkanı Kara, “Kocaeli, binlerce sanayi tesisinin bir arada bulunduğu Türkiye’nin en yoğun riskine sahip bir bölge. Dolayısıyla arkadaşlarımız bulunduğu coğrafyadan dolayı çok çeşitli olaylara şahitlik ediyor ve tecrübe kazanıyor. Bizlerde sizlere tecrübelerimizi paylaştık, mutlaka arkadaşlarımız da sizlerden bir şeyler öğrenmiştir. Bir sonraki gruba da bunları aktaracaklardır. Sizleri tanımaktan dolayı çok mutluyum, hepinizin yolu açık olsun” dedi.

Konuşmaların ardından 85. dönem temel itfaiyeci eğitim programını tamamlayan 13 ilden 21 itfaiyeciye belgeleri verildi. Eğitimler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM)’nin Uluslararası Fuar Merkezi’ndeki uygulama platformunda gerçekleştirildi. Eğitimde itfaiye erlerine “yangın önleme ve mücadele teknikleri, trafik kazalarında kurtarma teknikleri, yüksek açı kurtarma teknikleri ve tehlikeli maddelerin taşınması ve kodlanması” eğitimleri verildi. Eğitimleri tamamlayan itfaiyecilere çeşitli teçhizatlar da verilecek.

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