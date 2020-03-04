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Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

DHA

Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı


Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli),(DHA ) -İZMİT'te, fuhuş yapıldığı belirlenen bir masaj salonuna düzenlenen baskında fuhşa aracılık yapan 3 kadın gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit'te bulunan bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine masaj salonunu izlemeye aldı. Bir süre bölgeyi izleyen ekipler, masaj salonuna gerçekleştirdikleri operasyonda S.E., Ç.V. ve N.D. isimli 3 kadını gözaltına aldı. Emniyete getirilen kadınlar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Masaj salonunda fuhşa zorlandıkları anlaşılan 5 kadın ise işlemleri yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2020-03-04 15:05:29

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