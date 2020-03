Tekerlekli sandalyesiyle gönüllü askerlik başvurusunda bulundu Suriye'deki askerlere destek için tekerlekli sandalye ile askerlik şubesine gitti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yürüme engelli olan 51 yaşındaki Muhlis Simeklioğlu, İdlib’e gitmek istediğini söyleyerek, tekerlekli sandalyesi ile gittiği askerlik şubesinde gönüllü askerlik için başvuruda bulundu.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki yürüme engelli Muhlis Simeklioğlu, İdlib’de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı’na destek vermek için gönüllü askerlik için müracaatta bulundu. Tekerlekli sandalyesiyle İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Asker Alma Bölge Başkanlığı’na gelen Simeklioğlu, askere gitmek istediğini söyledi. Emeklioğlu’nun müracaatını alan yetkililer, şua anda gönüllü asker alımına yönelik bir talebin olmadığını söyleyerek, kendisine desteğinden dolayı teşekkür ettiler. Daha sonra Kocaeli Asker alma Bölge Başkanlığından ayrılarak tekerlekli sandalyesi ile tekrar evine dönen Emeklioğlu, İdlib’e giderek şehit olmak istediğini söyledi.



“Bu can, bu bedende durdukça Allah için, ordumuz için, devletimiz için feda ederim”

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek olmak için başvuruda bulunduğunu söyleyen Muhlis Simeklioğlu, her gün evinde Mehmetçik için dua ettiğini belirterek, “Suriye İdlib’de bulunan askerlerimize yardımcı olmak için askerlik şubesine gelerek gönüllü askerlik için müracaatta bulundum. Benim bir canım var. Bu can bu bedende durdukça, Allah için, ordumuz için, devletimiz için feda ederim. Şubeden müracaatımı alarak böyle bir talep olmadığında, olduğu zaman ilk olarak beni göndereceklerini söylediler. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun. Kendilerine çok dua ediyorum, onlar için Kur’anı Kerim okuyorum. Yapabileceklerim bu kadar. Ama gönderirseler en ön safta olmayı isterim. Onların yerine ben öleyim, şehit olmak istiyorum. Allah Esed rejimini kahretsin. İnşallah en kısa zamanda belalarını Allah’tan bulurlar. O da Türk ordusunun sayesinde canını verecek inşallah” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.