Yabancı plakalı cipte ceset bulundu, ekipler hastalık şüphesiyle önlem aldı (2)

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KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İzmit´te Seka Devlet Hastanesi otoparkında Hollanda plakalı cip içerisinde ölü bulunan kişinin Nuri İnan Ağvar (52) olduğu belirlendi. Hastalık şüphesi bulunan Nuri İnan Ağvar´ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Cip ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN

2020-03-04 19:33:49



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