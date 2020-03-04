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Yabancı plakalı cipte ceset bulundu, ekipler hastalık şüphesiyle önlem aldı (2)

DHA

Yabancı plakalı cipte ceset bulundu, ekipler hastalık şüphesiyle önlem aldı (2)


KİMLİĞİ BELLİ OLDU
İzmit´te Seka Devlet Hastanesi otoparkında Hollanda plakalı cip içerisinde ölü bulunan kişinin Nuri İnan Ağvar (52) olduğu belirlendi. Hastalık şüphesi bulunan Nuri İnan Ağvar´ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Cip ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN
2020-03-04 19:33:49

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