Ekmek teknesi olacak motoru çalınan engelli gözyaşlarını tutamadı Engelli vatandaşın motorunu çalan hırsızlar kameraya takıldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde engelli bir vatandaş, geçimini sağlama hayalini kurduğu ve eşini işe götürmek için kullandığı motorunun çalındığını görünce gözyaşlarını tutamadı. Motorun çalınma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Kocaeli’nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Barbaros Mahallesi’nde ikamet eden engelli Osman Ömür, satılığa çıkardığı ve kazanacağı para ile ATV alıp karton toplamayı hayal ettiği motosikletini akşam saatlerinde evinin önüne zincirledi. Ömür, sabah kalktığında ise evinin önünde zincirlerin kesildiğini ve motosikletin yerinde olmadığını gördü. 20 yaşında geçirdiği ilik kanseri hastalığı sebebiyle kangren olduktan sonra ayağı kesilince 26 yıldır koltuk değnekleriyle yaşayan Ömür, motorunun çalındığı anlayınca polis ekiplerini aradı. Eşini işe götürmek için de kullandığı motorunun çalındığını gören Ömür, gözyaşlarını tutamadı. İşe götüreceği eşi Seçilay Ömür’ün teselli ettiği Osman Ömür, çaresizce polis ekiplerinin gelmesini bekledi.



Ekmek teknesi hayali çalınınca gözyaşlarına boğuldu

İşsiz ve emekliliğini doldurmasına 4 yıl kaldığı için motoru ile para kazanmayı hayal ettiğini söyleyen Ömür, “Motoru üç tekerli engelli motoruna çevirecektim. O zamana kadar da hanımı işe götürüp getiriyordum okula, sabahları. Akşam kilitledim, sabah kalktım baktım yok. Bir tek maaşımız var başka bir gelirimiz yok. Sakatım diye kimse iş de vermiyor. Yani delirmeyeyim de ne yapayım. Motorum çekme belgeliydi. Satıp, üzerine borçlanarak ATV alacaktım. Arkasına römork bağlayıp kağıt toplayacaktım, para kazanacaktım. İyi kötü ekmek param, sermayemdi onu da çaldılar. Ne yapacağım bilmiyorum. Alın terimle ekmeğimi kazanmak istiyorum yeter artık” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Motosikletin çalınma anları kameralara yansıdı

Öte yandan Osman Ömür’e ait motorun gece saatlerinde çalınma anları ise bir iş yerinin güvelik kameralarına yansıdı. Görüntülerde gece saatlerinde Ömür’ün evinin önünden geçen 2 kişi, bir süre zincirli motosiklete baktıktan sonra aracın yanına geldi. Aracın kilitli olduğu zinciri kıran 2 şahıs, çalıştırdıkları motorla kaçarak gözden kayboldu.

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