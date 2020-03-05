Ağabeyini öldüren cinayet zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Cinayet zanlısı mahkeme heyetini “Benim canımı sıkmayın” diye tehdit etti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2017 yılında Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Müfit Eryılmaz ile ağabeyi Haluk Eryılmaz (67) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında cebindeki bıçağı çıkartan Müfit Eryılmaz, ağabeyi Haluk Eryılmaz’ı vücudunun farklı yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde kalan Haluk Eryılmaz, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eryılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 10 günlük yaşam savaşına yenik düştü. Olay sonrasında gözaltına alınan Müfit Eryılmaz ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Karar duruşması görüldü

Olayla ilgili Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada sanık Müfit Eryılmaz, taraf avukatları hazır bulundu. Daha önceki duruşmalarda kendisinin psikolojik sorunları olduğunu ve ağabeyini de bunun etkisi ile öldürdüğünü iddia eden Müfit Eryılmaz için Kocaeli İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenilen raporun geldiği belirtildi. Raporda sanık Eryılmaz’ın akli dengesinin yerinde olduğunun saptandığı ifade edildi. Gelen rapora itiraz eden sanık avukatı, müvekkiline 20102015 yılları arasında çeşitli hastanelerde şizofreni ve benzeri psikolojik hastalıkların teşhisinin konulduğunu söyleyerek rapora itiraz etti.



“Ağabeyinin kendisine 8 yaşındayken tecavüz ettiğini söylüyor”

Duruşma Cumhuriyet Savcısı’nın sanık hakkında hazırladığı mütalaasını açıklaması ile devam etti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın ‘Üst soy veya alt soydan birine ya da eş veya kardeşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasını talep etti. Mütalaaya itiraz eden sanık avukatı, müvekkilinin cezai ehliyetinin olmadığını belirterek, “Sanığın cezai ehliyetinin olmadığını düşünüyorum. Olsa da müvekkili sürekli ağabeyinin kendisine 8 yaşındayken tecavüz ettiğini söylüyor. Maktul alkolik bir insanmış. Müvekkilim maktulün kendisine yaptıklarını defalarca ailesine anlatmıştır. Ama ailesi müvekkilimin deli olduğunu düşünerek durumu ciddiye almamışlardır. Cinayet olduktan sonra da müvekkilimin akli dengesinin yerinde olduğunu iddia etmektedirler” dedi.



Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Daha sonra sanık duruşma salonunda, “Benim canımı sıkmayın” diyerek bağırmaya başladı. Sanık mahkeme heyeti ve avukatı tarafından sakinleştirildi. Savunmaların tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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