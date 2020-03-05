41 Burda AVM’den Dünya Kadınlar Gününe özel fotoğraf sergisi

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41 Burda AVM, 813 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Kadın Fotoğrafları Sergisi’ ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü karşılayacak.

41 Burda AVM tüm ziyaretçilerini 0813 Mart tarihleri arasında AVM’de düzenlenecek Esat Yargıcı’nın Objektifinden Kadın Fotoğrafları Sergisi’nde ağırlayacak. 7 Mart’ta da Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak Masterpiece eğitmenleri tarafından 15.0017.00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleştirecek renkli tasarımlarla saksı boyama atölyesiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü karşılayacak.

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