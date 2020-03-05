Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) İZMİT´te, Ilgın Kılıçkara (9) lösemi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ayazma Mahallesi Sancak Caddesi´nde yaşayan Bora Şahin-Selda Kılıçkara çiftinin tek çocuğu olan Ilgın Kılıçkara´ya bir süre önce lösemi teşhisi konuldu. Tedavi altına alındığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´nden İstanbul Göztepe Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. İlgın, dün hastanede yaşamını yitirdi. Küçük kız, Ayazma Mahallesi Ulu Camii´nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı´nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2020-03-05 14:38:48
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