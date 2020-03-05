Kocaeli'de gösteri yürüyüşleri ve toplantılar geçici olarak yasaklandı

Kocaeli Valiliği tarafından güvenlik tedbirleri kapsamında il sınırları içerisinde Suriye’de yürütülen askeri operasyonları eleştirmeye ya da karşı kamuoyu oluşturmaya yönelik tüm toplantı ve gösteriler geçici olarak yasaklandı.

Kocaeli Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen operasyonları eleştirmeye yönelik toplantı ve gösterileri geçici olarak yasakladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, yasakların 6 Mart günü saat 00.00’a kadar devam edeceği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK/KCK, YPG/PYD ve DEAŞ terör örgütlerine ve Türkiye’ye yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele ettiğinin kaydedildiği açıklamada, “Suriye Rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı operasyonu ile ilgili internet üzerinde yer alan ve herkese açık kaynaklardan, sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlar ve toplumda infial uyandıracak; Milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edebilecek şekilde ‘Savaşa Hayır’ ve benzeri konular adı altında, terör örgütlerine sempatisi bulunan müzahir kesimler ve yandaşlarının harekata karşı vatandaşlarımızı provoke etmek için farklı algı çalışmaları yapabileceği, toplumsal olay ve çatışmaların yaşanmasına yönelik sözde halk direnişi sergilemek adına müzahir kesim üzerinden bir takım düzmece senaryolar hazırlayabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, halkın yoğun olarak yaşadığı yerlerin hedef seçilerek sansasyonel eylemler gerçekleştirilerek kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceği değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yasakların bugün itibari ile başlatıldığının belirtildiği duyuruda, “Bu sebeple, ilimiz sınırları huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, müessir ve provokatif olayların yaşanmaması için Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye’de yürütmekte olduğu askeri operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, meşale yakma, el ilanı/bildiri, broşür dağıtma, protesto eylemi vb. türdeki eylem/etkinlikler 05/03/2020 günü saat:00,01’den 06/03/2020 günü saat 00.00 a kadar (2) gün süre ile yasaklanmıştır” açıklamaları yer aldı.

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