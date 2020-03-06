Uzm. Dr. Orhan Eren: ''Etten vazgeçmeyen gut hastalarında hayati tehlike doğabilir'' “Gut hastalığında hem kırmızı hem de beyaz et yasaklanmalı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uzm. Dr. Orhan Eren: ''Etten vazgeçmeyen gut hastalarında hayati tehlike doğabilir'' “Gut hastalığında hem kırmızı hem de beyaz et yasaklanmalı”

İHA

Uzm. Dr. Orhan Eren: ''Etten vazgeçmeyen gut hastalarında hayati tehlike doğabilir'' “Gut hastalığında hem kırmızı hem de beyaz et yasaklanmalı”

Genellikle ayak başparmağı eklemi ve çevresinde şiddetli ağrı ve kızarıklık belirtileriyle ortaya çıkan gut hastalığı hakkında bilgiler veren Romatoloji Uzmanı Dr. Orhan Eren, et ürünlerinin yenilmeye devam edilmesinin hastalığın iyileşmesini önlediğini söyledi
Kanda yükselen ürik asidin eklem içinde yoğunlaşıp kristal halinde çökmesiyle oluşan iltihaplı bir eklem hastalığı olan gut hakkında önemli bilgiler veren VM Medical Park Kocaeli Hastanesi’nden Romatoloji Uzmanı Dr. Orhan Eren, genellikle ayak başparmağı eklemi ve çevresinde şiddetli ağrı ve kızarık şikâyetleriyle ortaya çıkan hastalığın aynı zamanda el parmaklarındaki uç eklemlerde, dizlerde, tarak kemiği ve diğer eklemlerde de gözükebileceğini söyledi.
“Bazen hastalar yere basmakta bile zorlanırlar”
56 günde hastalığın tedavi edilmeden de geçebileceğini ifade eden Uzm. Dr. Orhan Eren, ürik asit seviyesinin yükselmesi ile etkili olan hastalığın eklem dışı bölgelerde görülmesi sonucunda böbrekte taş oluşumuna ve damar sertliği riskine de yol açabileceğini kaydetti.
Gut hastalarının ürik asit içeren et ve et ürünlerini tüketmemeye özen göstermesinin önemli olduğuna vurgu yapan Uzm. Dr. Orhan Eren, gut hastalığının şiddetli ağrılara yola açabileceğinin altını çizerek “Ataklar öyle şiddetlidir ki, hastalar bazen yere basmakta bile zorlanırlar. Bazen ayakkabı giymek çok ağrılı olur, bu nedenle hastaneye ancak terlik giyilerek gidilebilir. Gut hastalığı kendi kendine geçse bile, hastalar bu şiddetli ağrıların tekrarlamaması için tedavi olmaya giderler” dedi.

“Böbrekte taş oluşumu ve damar sertliği riskini artırıyor”
Gut hastalığının kırmızı renkte olması ile diğer eklem romatizmalarından ayrıldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Orhan Eren, “En sık ayak başparmağını tutsa da el parmaklarının uç eklemlerini, dizleri, tarak ve diğer eklemleri de tutabilir. Tedavi edilmezse en sık el parmak uçlarında ve ayak başparmağında şekil bozukluğu yapar. Eklemin şekil bozukluğuna ek olarak eklem içinde ‘tofüs’ denilen beyazımsı ürik asit kristal birikimleri de olur. Bu tofüsler kulak gibi eklem dışı bölgelerde de olabilir. Ürik asit yüksekliği, eklem hastalığı dışında böbrekte taş oluşumuna ve damar sertliği riskine de yol açabilir. Kırmızı ve beyaz et gibi proteinlerin metabolizması sonucu ortaya çıkan pürin maddesinin yıkımı ile ürik asit oluşur. Kanda eriyik olarak dolaşır, eklem içinde yoğunlaştığı zaman kristal haline dönüşerek eklem iltihabı yapar. Et ve et ürünleri ne kadar çok yenilirse kandaki ürik asit de o kadar yükselir. Bu nedenle gut hastalığında hem kırmızı hem de tavuk balık gibi beyaz et ürünleri de yasaklanır. Böylece ürik asit seviyesi düşürülmeye çalışılır. Bu amaçla ürik asidin idrarla atılmasını sağlayan ürikozürik ilaçlar da kullanılabilir” diye konuştu.

“Böbrek taşı oluşturmaması için bol su içilmelidir”
Gut hastalarının dikkat etmesi gereken unsurlar hakkında da önemli bilgiler veren Uzm. Dr. Orhan Eren, “Ürik asit idrardan atılırken idrar kanallarında çökmemesi ve böbrek taşı oluşturmaması için bol su içilmelidir. Ürik asit, ilaçlar ve et ürünü proteinli yemek kısıtlaması ile normal seviyeye çekilmeye çalışılır. Kandaki ürik asit seviyesi normale döndükten sonra hastalar az miktarda ve az sıklıkla et ürünleri yiyebilir ancak burada kan ürik asit seviyesi sürekli takip edilmelidir. Tüketim bu seviyeyi tekrar yükseltmeyecek miktarda ayarlanmalıdır. Gut tedavisindeki diğer bir ilaç da kolşisin etken maddesinin bulunduğu bir ilaçtır. Bu ilaç hem atak sırasında ağrı ve iltihabın geçmesi hem de uzun dönemde atakların gelmemesi için kullanılır. Sık atak geçiren hastalarda kolşisinin yanı sıra ürik asidi idrarla attıran ürikozürik ilaçlar, kortizon olmayan iltihap giderici, ağrı kesici içeren ilaçlar ve gerekirse kısa etkili kortizon da kullanılabilir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Prof. Dr. Akça: Her 5 çocuktan 1'i siber zorbalık mağduru
YEREL HABERLER (Görüntülü) Prof. Dr. Akça: Her 5 çocuktan 1'i siber ...
Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi ...
Prof. Dr. Akça: Her 5 çocuktan 1'i siber zorbalık mağduru
YEREL HABERLER Prof. Dr. Akça: Her 5 çocuktan 1'i siber zorbalık ...
Taş motoruyla ayağını keserek hayatını kaybeden şahıs defnedildi
YEREL HABERLER Taş motoruyla ayağını keserek hayatını kaybeden şahıs ...
Başkan Büyükgöz, fuarda konferans verdi
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz, fuarda konferans verdi
Kocaeli'de gösteri yürüyüşleri ve toplantılar geçici olarak yasaklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de gösteri yürüyüşleri ve toplantılar geçici ...
Dilovası’nın ilk yüzme havuzu hizmete açıldı
YEREL HABERLER Dilovası’nın ilk yüzme havuzu hizmete açıldı
İzmitli karateci Yüksel Bakü’de madalya mücadelesi verecek
YEREL HABERLER İzmitli karateci Yüksel Bakü’de madalya mücadelesi ...
Başkan Çiftçi’den öğrencilere yerel yönetimler dersi
YEREL HABERLER Başkan Çiftçi’den öğrencilere yerel yönetimler dersi
Gazozcu Mehmet, İzmit’te anılacak
YEREL HABERLER Gazozcu Mehmet, İzmit’te anılacak
Dilovası Belediyesi konteyner alımı ihalesi düzenledi
YEREL HABERLER Dilovası Belediyesi konteyner alımı ihalesi düzenledi
İzmitli kadınlara hakları anlatılacak
YEREL HABERLER İzmitli kadınlara hakları anlatılacak
Başiskele'de hizmet seferberliği devam ediyor
YEREL HABERLER Başiskele'de hizmet seferberliği devam ediyor
Lösemi hastası 9 yaşındaki Ilgın, hayata tutunamadı
YEREL HABERLER Lösemi hastası 9 yaşındaki Ilgın, hayata tutunamadı
Duruşmada sandalye yumruklayan cinayet sanığına müebbet hapis 
YEREL HABERLER Duruşmada sandalye yumruklayan cinayet ...
Araç içindeki cesedin ölüm nedeni beyin kanaması çıktı
YEREL HABERLER Araç içindeki cesedin ölüm nedeni beyin kanaması ...
Mete Yarar: "Suriye’de sahada en güçlü ordu Türk askeri"
YEREL HABERLER Mete Yarar: "Suriye’de sahada en güçlü ordu Türk ...
Kocaeli'de 10 yaşındaki öğrenci, lösemiye yenildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 10 yaşındaki öğrenci, lösemiye yenildi
Gebze’de parklar yenileniyor
YEREL HABERLER Gebze’de parklar yenileniyor
Kupalarını Mehmetçiğe armağan ettiler
YEREL HABERLER Kupalarını Mehmetçiğe armağan ettiler
İzmit Belediyesi meclisinde gerginlik Belediye başkanı ile AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri arasında tartışma çıktı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi meclisinde gerginlik Belediye ...
Evinde tadilat yapmak isterken canından oldu Taş motoru ile ayağını kesince hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evinde tadilat yapmak isterken canından oldu Taş ...
Bilgievleri, okullarla güçlü koordinasyon sağlıyor
YEREL HABERLER Bilgievleri, okullarla güçlü koordinasyon sağlıyor
(Görüntülü) Öğrenci midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı 27 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Öğrenci midibüsü ile hafif ticari araç ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X