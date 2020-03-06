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Hırsızların çaldığı ekmek teknesi kavuşan engelli gözyaşlarını sildi Motoruna kavuşan Osman Ömür: “Kavuşunca eşim de ben de havalara uçtuk”

İHA

Kocaeli'nin Körfez kapısının önünden kilidi kırılarak çalınan ekmek teknesi hayali kurduğu motorunun ardından gözyaşı döken engelli vatandaş, hırsızlar tarafından arıza yapılınca bir sokağa terk edilen motoruna esnafın yardımıyla kavuştu.

Hırsızların çaldığı ekmek teknesi kavuşan engelli gözyaşlarını sildi Motoruna kavuşan Osman Ömür: “Kavuşunca eşim de ben de havalara uçtuk”

Kocaeli’nin Körfez kapısının önünden kilidi kırılarak çalınan ekmek teknesi hayali kurduğu motorunun ardından gözyaşı döken engelli vatandaş, hırsızlar tarafından arıza yapılınca bir sokağa terk edilen motoruna esnafın yardımıyla kavuştu.
Kocaeli’de ekmek teknesi hayali olan ve hırsızlar tarafından çalınan motoruna kavuşan engelli vatandaşın yüzü güldü. Olay Kocaeli’nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Barbaros Mahallesi’nde ikamet eden engelli Osman Ömür, satılığa çıkardığı ve kazanacağı para ile ATV motor alıp karton toplamayı hayal ettiği motosikletini akşam saatlerinde evinin önüne zincirledi. Ömür, sabah kalktığında ise evinin önünde zincirlerin kesildiğini ve motosikletin yerinde olmadığını gördü. 20 yaşında geçirdiği ilik kanseri hastalığı sebebiyle kangren olduktan sonra ayağı kesilince 26 yıldır koltuk değnekleriyle yaşayan Ömür, motorunun çalındığı anlayınca polis ekiplerini aradı. Eşini işe götürmek için de kullandığı motorunun çalındığını gören Ömür, gözyaşlarını tutamadı.

Çalınan motosikletini bulunca gözyaşlarını sildi
Hırsızlık olayı sonrasında Ömür ve esnaf komşuları her yerde motosikleti aramaya başladı. Olaydan bir süre sonra, Ömür’ün evinin olduğu sokağın birkaç sokak ötesinde yola devrilmiş motosiklet gören çevre esnafı, durumu Ömür’ün komşusu olan İsmail Kılınç adlı esnafa bildirdi. Kılınç’la birlikte bildirilen sokağa giden Ömür, çalınan motosikletini görünce sevincini önce esnaf arkadaşı sonra da kendisini teselli eden eşi ile paylaştı.

“Kavuşunca eşim de ben de havalara uçtuk”
Motosikletine kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Osman Ömür, “Akşam motorumu kilitledim, sabah kalkıp eşimi işe götürecektim. Motorumu göremeyince beynimden aşağı karasular döküldü. Sinirden ağladım. Daha sonra nalbur arkadaşımıza haber geldi, ‘Senin kapının önünde duran motoru aşağıda gördük, acaba o mu?’ diye. O da bana haber verdi, gittik. 200 metre aşağıda herhalde motor stop etti, çalıştıramadılar bir daha. Çalıştıramayınca bayağı bir zarar verdiler, kenara atıp gittiler. Bulunca kavuşunca eşim de ben de havalara uçtuk ama yaşadığımız sinir stres kelimelerle tarif edilmez” dedi.

“Yaklaşık 300400 liralık zarar verdiler”
Motosikletin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Ömür, “İyi kötü eşimi işe götürüyorum. Ben iş bulamıyorum. Bulamadığım için eşimin eline bakıyorum. Bunu satıp dört tekerlekli bir ATV motor alıp, muhtarımız sağ olsun yardımcı oldu römork yaptırdık, onu da ATV motora takarak ekmeğimi kazanmaktı. İş bulamıyoruz. İŞKUR nereye gönderse ‘Ayağın olsa alırdık’ diyorlar. Bu da bize bayağı üzüntü veriyor. Yaklaşık 300400 liralık zarar verdiler. Kontak anahtarını kırıp, gaz kollarını kopartmışlar. Onu da komşular sağ olsun yardımcı oldular yaptırdık. Gece halen ürperiyoruz. 2 saatte bir camı açıp bakıyoruz motor yerinde, çalındı mı diye” diye konuştu.

“Emek hırsızlığı olarak düşünüyorum”
Ömür’ün motosikletinin çalınmasına üzüldüklerini belirten İsmail Kılınç adlı esnaf, “Motorunu çalındığını söyleyince kamera kayıtlarından bakıp tespit ettik, yardımcı olmaya çalıştık. Kendi çabalarıyla bir iş ortamı oluşturmak için motosiklet aldı. Onu da çaldılar, bunu emek hırsızlığı olarak düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Muhtar hırsızlara tepki gösterdi
Hırsızlık olaylarına tepki gösteren Barbaros mahalle Muhtarı Lale Mutlu ise, “Sağlam insanların da çalınsa üzülürdük ama bununla ekmek parası kazanmaya çalışan bir insana bunun yapılması ekstra üzücüydü. Biz ara ara yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bu kadar yardımla bir yere gidebileceğimizi düşünmüyorum. Kardeşimizin daha önce bir çalışmışlığı var. En azından 4 yıl gibi bir süre herhangi bir yerde sigortalı olarak çalışırsa hem kendine güveni gelecek hem daha mutlu olacak hem de emekli olacak. Bu durumda insanlara yardım edilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
Osman Ömür’e ait motorun gece saatlerinde çalınma anları ise bir iş yerinin güvelik kameralarına yansıdı. Görüntülerde gece saatlerinde Ömür’ün evinin önünden geçen 2 kişi, bir süre zincirli motosiklete baktıktan sonra aracın yanına geldi. Aracın kilitli olduğu zinciri kıran 2 şahıs, çalıştırdıkları motorla kaçarak gözden kayboldu.

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