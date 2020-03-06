El Kaide operasyonunda 8 kişi adliyede

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Karamürsel ilçesinde, terör örgütü El Kaide´ye bağlı faaliyet yürüten Huraseddin Tugayları'na (HAD grubu) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide´nin HAD grubunun Karamürsel´de faaliyet gösterdiğini belirledi. Örgüte elaman kazandırdıkları tespit edilen 8 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi´ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2020-03-06 10:36:58
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