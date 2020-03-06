(Görüntülü) El Kaide operasyonunda 8 kişi adliyede

KOCAELİ?nin Karamürsel ilçesinde, terör örgütü El Kaide?nin HAD grubuna yönelik operasyonda örgüte elaman kazandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide?nin HAD grubunun Karamürsel?de faaliyet gösterdiğini belirledi. Örgüte elaman kazandırdıkları tespit edilen 8 kişi polisin operasyonu ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi bugün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi?ne sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli
2020-03-06 12:05:57
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