Bilgievleri’nin minikleri değerlerimizi yaşatacak

Kocaeli Bilgievleri, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri öğrencilerine tanıtıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ve Türkiye'ye örnek olan Bilgievleri, yeni eğitim programlarının yanında sosyal ve kültürel programlarla da minikleri geleceğe hazırlıyor. Unutulmaya yüz tutmuş meslekleri öğrencilerine tanıtan Bilgievi eğitmenleri, uygulamalı olarak öğrencileriyle birlikte ayakkabı ustasını ziyaret etti; mesleğin inceliklerinde yerinde öğrendi.

Proje sayesinde öğrenciler geçmişten beri var olan ve değişen şartlardan dolayı günümüzde pek bilinmeyen meslekleri öğrencilere tanıtıyor. Kartepe ilçesinde yıllarını ayakkabı tamiri mesleğine adamış olan ustayı ziyaret eden öğrenciler, yapılan işleri meraklı bakışlarla izledi. Daha sonra usta, öğrencilerin kendisine yönelttikleri soruları detaylarıyla birlikte yanıtladı. Öğrenciler ayrıca mesleğin erbabı ustayla birlikte örnek çalışmalar da yaptı. Minik elleriyle ayakkabı tamir makinasını kullandı. Minik öğrenciler böylelikle hem geleneksel mesleklere sahip çıkmanın önemini kavradı hem de mesleklerle küçük yaşta tanışma imkânı yakaladı.

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