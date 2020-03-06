Körfez’de akaryakıt dökülen yola anında müdahale

'Abim ile hep çok anlaşarak büyüdük'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Körfez Belediyesi ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi’nde yola dökülen akaryakıta anında müdahale ederek olası bir kazanın yaşanmasını önledi.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi’nden Tüpraş Köprülü Kavşağı’na bağlanan yolda dökülen akaryakıtı temizledi, olası kazaların önüne geçti. Hem vatandaşların hem de toplu ulaşım araçlarının kullandığı yola dökülen akaryakıtı temizlemek adına hemen çalışma yürüten ekipler, gerekli önlemleri aldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yolda gerekli güvenlik önlemlerini alırken, temizlik çalışması tamamlanınca trafik akışı da normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.