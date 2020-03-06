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Başkan Büyükakın, "Hain saldırı cevapsız kalmamıştır’’

İHA

Kocaeli Valisi Hüseyin Akbsoy ile birlikte Şehit ailelerini ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Şehit askerlerimizin aileleri bu aziz millete ve bizlere emanettir'' dedi.

Başkan Büyükakın, "Hain saldırı cevapsız kalmamıştır’’

Kocaeli Valisi Hüseyin Akbsoy ile birlikte Şehit ailelerini ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Şehit askerlerimizin aileleri bu aziz millete ve bizlere emanettir’’ dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehadet mertebesine ulaşan Şehit Piyade Astsubay Çavuş Muharem Öğütçü ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Nihat Kara'nın Dilovası’nda bulunan yakınlarına başsağlığı ziyaretinde bulundular. Vali Aksoy ve Başkan Büyükakın, “Ölürsem Şehit, Kalırsam Gazi” anlayışıyla Suriye’nin İdlib kentinde görev yaparken rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu yaralanarak Gazi olan Uzman Çavuş Feyyaz Emir’i de ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.
Ziyaretlerde tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Vali Hüseyin Aksoy ve Başkan Tahir Büyükakın, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını belirttiler. Okunan Kuranı Kerim ve yapılan duaların ardından şehit ve gazi yakınları kendilerini yalnız bırakmayan Vali Aksoy ve Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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