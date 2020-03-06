Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, Veysel Yılmaz (61) evinin bahçesinde ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Veysel Yılmaz´ın kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Gölcük Ulaşlı Mahallesi´nde oturan Veysel Yılmaz´ı, öğle saatlerinde evinin bahçesinde hareketsiz gören yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Veysel Yılmaz´ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından Veysel Yılmaz´ın cenazesi morga kaldırıldı.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Veysel Yılmaz´ın evinin bahçesinde çalışırken kalp krizi geçirip öldüğü ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER
2020-03-06 15:16:52
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