Silahla kutlamaya karşı babalar için 'taahhütname'



İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü asker uğurlamalarında, futbol müsabakaları sonrası sevinç gösterilerinde, bayram ve düğünlerde silah kullanılmaması amacıyla "Silahla Sevince Hayır" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında asker kutlaması ve düğünlerden önce bilgilendirmelerde bulunulacak, öğrencilere babalarının imzalamaları için taahhütname verilecek.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü "Silahla Sevince Hayır" projesini hayata geçirdi. Asker uğurlamaları, futbol müsabakaları sonrası sevinç gösterilerinde, bayram ve düğünlerde silah kullanılmaması için asayiş uygulamaları yapılarak, düğün ve kutlamalardan önce bilgilendirme yapılacak. Okullarda öğrencilere, velilerine hitaben hazırlanan ateşli silah kullanmayacaklarına dair taahhütnameler dağıtılacak. Proje kapsamında ayrıca, "Sizin mutluluğunuz bir başkasının gözyaşı olmasın", "Doludan korktuğun kadar yorgun mermiden de kork. Hiçbir mermi havada kalmaz", "Silah atmayalım hayatları karartmayalım" yazılı afişler hazırlandı.

OKULLARDA 'TAAHHÜTNAME' DAĞITILDI

Polisin, öğrencilerin babalarına imzalamaları için verdiği "Toplumsal Taahhütname" de ise şu sözler yer aldı:

"Sevgili babacığım, sen iyiyi doğruyu ve güzeli öğretirsin. Ben de seni kendime örnek alıyorum. Babacığım seninle paylaşmak istediğim bir konu var. Bugün okulumuza polis amcalar geldi. Yaşanmış üzücü olaylardan söz ettiler. Düğünlerde, bayramlarda, spor müsabakası sonrasında ve asker uğurlamalarında ateşli silah kullanılmasından dolayı insanların yaralandığını hatta öldüğünü söylediler. Ben bunları duyunca çok üzüldüm, aklıma hemen sen geldin. Babacığım sen de onlar gibi silah kullanırsan bir kaza çıkar, birisinin yaşamını yitirmesine veya yaralanmasına sebep olursan diye çok korktum. Babacığım seni çok seviyorum. Ben polis amcalara söz verdim. Hayatımda hiç silahla oynamayacağım. Büyüdüğümde silah ile kutlama yapmayacağım. Sende bana sevincini silahla göstermeyeceğine söz verir misin?"DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2020-03-06 16:51:02



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