İzmitsporlu karateci Tamyüksel'den gümüş madalya

İzmit Belediyesporlu genç sporcu Halit Tamyüksel, Kocaeli’yi milli düzeyde Bakü’de temsil ederek gümüş madalya kazandı.

İzmit Belediyespor sporun birçok dalında başarılı sonuçlar almaya devam ederken bir yandan da milli takıma gönderilen sporcular Türkiye adına madalya kazanmaya devam ediyor. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Uluslararası Bakü Open Karate Turnuvası’nda milli düzeyde İzmit Belediyespor’u temsil eden 19 yaşındaki karateci Halit Tamyüksel U21 kategorisi 84 KG’da turnuvayı ikinci bitirerek Türkiye’ye gümüş madalya kazandırdı.

Uluslararası başarısından dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Halit Tamyüksel, kendisine verdiği destekten dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve yöneticilerine teşekkür etti.

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